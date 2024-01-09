Пабло Новак виріс в Епекуені, нині жахливому селі-примарі приблизно за 480 кілометрів на південний захід від Буенос-Айреса в Аргентині.

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Стихія знищила село ще 25 років тому. Після цього популярна туристична точка, де проживало 5000 осіб, зникла з усіх карт. Однак у 2009 році рівень води впав через посушливі погодні умови. Саме тоді 90-річний чоловік повернувся до свого рідного села, щоб доглядати свою худобу, і оселився в покинутому будинку з садом.

Як живе чоловік у селі-привиді

Будинок Пабло маленький, повний іржавих стільців, стосів газет і без електрики. Але найсумніше не це. Пабло є єдиним мешканцем, який повернувся до Епекуена. Навіть його родина не повернулася до села, воліючи жити в сусідньому місті.

Я повернувся сюди, щоб залишитися зі своєю худобою. І я більше ніколи не йшов. Я був зовсім один. Весь день щодня,

– зазначив він.



Чоловік гуляє зі своїм собакою / Фото Alamy Stock Photo

Чи почувається він самотнім

Однак, схоже, це не турбує Пабло, який щодня гуляє селом зі своїм собакою.

У моєму віці я просто насолоджуюся життям, гуляючи руїнами Епекуена, сподіваючись, що хтось мене про щось запитає. Я витратив час на пошуки пляшки віскі 20-річної давнини і зрештою знайшов одну. Я випив усе сам. Щодо добрих вин, то вони нічого після себе не залишили,

– додав він.

Раніше ми писали про блогера, який відвідав секретний курорт мільярдерів. Він провів там 3 дні з обмеженим бюджетом, забронювавши "бюджетне" житло, вартістю 320 євро за ніч. Цікаво, що поруч з його тимчасовим помешканням розташований котедж Rockstar в готелі Eden Rock Hotel, який обійдеться в 30 000 євро всього за одну ніч.