Пабло Новак вырос в Эпекуэне, ныне ужасном селе-призраке примерно в 480 километрах юго-западнее Буэнос-Айреса в Аргентине.

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Стихия уничтожила деревню еще 25 лет назад. После этого популярная туристическая точка, где проживало 5000 человек, исчезла со всех карт. Однако в 2009 году уровень воды упал из-за засушливых погодных условий. Именно тогда 90-летний мужчина вернулся в свою родную деревню, чтобы ухаживать за скотом, и поселился в заброшенном доме с садом.

Как живет мужчина в селе-призраке

Дом Пабло маленький, полный ржавых стульев, кип газет и без электричества. Но самое печальное не это. Пабло является единственным обитателем, вернувшимся в Эпекуэн. Даже его семья не вернулась в село, предпочитая жить в соседнем городе.

Я вернулся сюда, чтобы остаться со своим скотом. И я больше никогда не уходил. Я был совсем один. Весь день каждый день,

– отметил он.



Мужчина гуляет со своей собакой / Фото Alamy Stock Photo

Чувствует ли он одиноким

Однако, похоже, это не беспокоит Пабло, ежедневно гуляющий по селу со своей собакой.

В моем возрасте я просто наслаждаюсь жизнью, гуляя развалинами Эпекуэна, надеясь, что кто-то меня о чем-то спросит. Я потратил время на поиски бутылки виски 20-летней давности и наконец нашел одну. Я выпил сам. Что касается хороших вин, то они ничего после себя не оставили,

– добавил он.

Раньше мы писали о блогере, который посетил секретный курорт миллиардеров. Он провел там 3 дня с ограниченным бюджетом, забронировав "бюджетное" жилье стоимостью 320 евро за ночь. Интересно, что рядом с его временным жильем расположен коттедж Rockstar в отеле Eden Rock Hotel, который обойдется в 30 000 евро всего за одну ночь.