Мовиться про сім'ю з восьми людей, яка вже 229 днів живе у розкішному готелі в Наньяні, китайська провінція Хенань.
Дивіться також Турист випадково сфотографував таємничу фігуру у лісі: фото "снігової людини"
Скільки вони витрачають на готель
Отримавши спеціальну ціну у 1000 юанів або 140 доларів на день на люкс із двома спальнями та великою вітальнею залежно від тривалості перебування, сім'я тепер планує залишатися в готелі на невизначений термін. У вартість номера також входить:
- електрика,
- опалення,
- вода та парковка.
Ми почуваємося щасливими, живучи тут, тому плануємо прожити в готелі все життя. Номер коштує 1000 юанів на добу. Наша сім'я із восьми людей живе дуже добре. Я ніколи не думав, що такий спосіб життя допоможе заощадити гроші. Я просто відчуваю, що це все робить життя зручним,
– сказав член сім'ї Му Сюе.
Як на це відреагували у соцмережах
Ця історія викликала активне обговорення в китайських соціальних мережах. Багато користувачів висловили своє захоплення сімейним способом життя, додаючи, що і вони обрали б проживання у готелі, якщо мали б таку можливість. Інші висловлювали сумнів щодо комфортності номера для сім'ї з восьми осіб.