Мовиться про сім'ю з восьми людей, яка вже 229 днів живе у розкішному готелі в Наньяні, китайська провінція Хенань.

Дивіться також Турист випадково сфотографував таємничу фігуру у лісі: фото "снігової людини"

Скільки вони витрачають на готель

Отримавши спеціальну ціну у 1000 юанів або 140 доларів на день на люкс із двома спальнями та великою вітальнею залежно від тривалості перебування, сім'я тепер планує залишатися в готелі на невизначений термін. У вартість номера також входить:

електрика,

опалення,

вода та парковка.

Ми почуваємося щасливими, живучи тут, тому плануємо прожити в готелі все життя. Номер коштує 1000 юанів на добу. Наша сім'я із восьми людей живе дуже добре. Я ніколи не думав, що такий спосіб життя допоможе заощадити гроші. Я просто відчуваю, що це все робить життя зручним,

– сказав член сім'ї Му Сюе.

Цікаво! Водночас сім'я Му Сюе має хороше фінансове становище, володіє як мінімум шістьма об'єктами нерухомості, але вважає за краще жити в готелі.

Як на це відреагували у соцмережах

Ця історія викликала активне обговорення в китайських соціальних мережах. Багато користувачів висловили своє захоплення сімейним способом життя, додаючи, що і вони обрали б проживання у готелі, якщо мали б таку можливість. Інші висловлювали сумнів щодо комфортності номера для сім'ї з восьми осіб.

Дивитися щовечора фільми на Netflix стало нудно? Спробуйте урізноманітнити своє дозвілля топовими іграми від Vulkan Casino. Захопливі турніри з покеру, рулетка, блекджек та ще багато чого цікавого – онлайн-казино занурить в атмосферу гемблінгу.