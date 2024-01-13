Після повернення додому чоловік почав передивлятися фото з відпочинку і був шокований.

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На одному зі знімків, поміж дерев він побачив снігову людину. Таємнича темна фігура ховалася за листям і була ледь помітна, на перший погляд.

Довідка. Густі ліси штату Вашингтон відомі віддаленою та дикою природою. Вони вже давно стали притулком ентузіастів пошуку снігової людини.



Ймовірне фото снігової людини / Фото The Daily Star

Що це могло бути насправді

Однак не всі вірять в існування снігової людини. Скептики стверджують, що фігура, найімовірніше, є чорним ведмедем, звичайним мешканцем лісів Тихоокеанського Північного Заходу. Вони вважають, що перш ніж робити екстраординарні висновки, слід розглянути більш банальні пояснення.

Дійсно, дика природа регіону різноманітна, і чорного ведмедя, з його темним хутром і зростом, легко можна прийняти за щось більш міфічне в тіні лісу.

Раніше ми писали про "прокляту ляльку", яка вже вдруге повернулася додому після того, як її викинули.

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