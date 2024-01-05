Сталося це через затримку рейсу.

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Літак мав вилетіти з Гуамі о 7:35 ранку 1 січня 2024 року, а потім прибути на Гаваї о 18:50 31 грудня 2023 року, що дало б їм рідкісну можливість двічі відсвяткувати Новий рік. Зрештою рейс вилетів із Гуаму о 13:49 1 січня через затримку, тобто він прибув на Гаваї о 00:34 1 січня.

Як на це відреагували пасажири

Щойно пасажири вийшли з літака, вони були шоковані, дізнавшись, що Новий рік вже минув. Хлопавки для вечірок уже давно вибухнули, а привітання з Новим роком швидко перетворилися на невиразні спогади.

Чудова ідея, шкода, що його затримали! Я повинен був летіти цим рейсом. Подвійного Нового року більше не буде,

– написав один з пасажирів.

Варто зауважити, що пасажирам інших рейсів, що подорожують у часі, пощастило більше, оскільки їхнім рейсам вдавалося дотримуватись розкладу:

Рейс CX872 авіакомпанії Cathay Pacific вилетів з Гонконга близько першої години ночі 1 січня і прибув до Сан-Франциско о 20:22 31 грудня.

Рейс NH106 авіакомпанії All Nippon Airways вилетів із Токіо о 00:48 1 січня та приземлився у Лос-Анджелесі о 17:12 31 грудня, що дає достатньо часу, щоб двічі насолодитися святкуванням.

Раніше ми писали про чоловіка з Італії, який не захотів святкувати Різдво сам, а тому втік до в'язниці. Чоловік мав перебувати під домашнім арештом, але вважав за краще провести решту свого покарання в компанії інших ув'язнених.