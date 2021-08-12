Як Netflix, тільки Nestflix: американка запустила сервіс для несправжніх фільмів і серіалів

У стрімінгової платформи Netflix з'явився сайт-двійник. На ньому представленні вигадані фільми та серіали.

Nestflix – це платформа для несправжніх фільмів і серіалів, які дивилися або обговорювали герої реальних фільмів. Її запустила дизайнер з Аризони Лінн Фішер.

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Сервіс дуже схожий на Netflix. Він містить повноцінний каталог з пошуком, опис зі списком акторів, кадри, а також інформацію про те, в якому реальному фільмі згадувалося конкретно взяте кіно або серіал. На сайті розміщена досить об'ємна колекція вигаданих фільмів і серіалів – там представлено понад 400 фільмів:

гангстерський бойовик "Ангели з брудними душами" зі стрічки "Один вдома" (улюблений фільм Кевіна Маккаллістера);

"Дебіл Джек" із "Солдат невдачі";

"Весільна наречена" із серіалу "Як я зустрів вашу маму"

шпигунський трилер "Рівень тривоги: північ" з Майклом Скоттом з "Офісу";

сиквели "Титаніка" та "Розумник Вілл Гантінґ" тощо;

День запуску! Ти такий же, як я, і любиш фальшивий фільм всередині фільму? Або шоу в рамках шоу? Перевірте на Nestflix: єдиній платформі для ваших улюблених вкладених фільмів і телешоу.

На жаль нічого крім скриншотів подивитися не вдасться – фільми то фейкові.



Nestflix – платформа для несправжніх фільмів і серіалів / Фото скриншот



Сиквел "Титаніка" / Фото скриншот



"Ангели з брудними душами" зі стрічки "Один вдома" / Фото скриншот

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