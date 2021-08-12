Nestflix – это платформа для ненастоящих фильмов и сериалов, которые смотрели или обсуждали герои реальных фильмов. Ее запустила дизайнер из Аризоны Линн Фишер.

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Сервис очень похож на Netflix. Он содержит полноценный каталог с поиском, описание со списком актеров, кадры, а также информацию о том, в каком реальном фильме упоминалось конкретно взятое кино или сериал. На сайте размещена достаточно объемная коллекция вымышленных фильмов и сериалов – там представлено более 400 фильмов:

гангстерский боевик "Ангелы с грязными душами" из ленты "Один дома" (любимый фильм Кевина Маккаллистера);

"Дебил Джек" из "Солдат неудачи";

"Свадебная невеста" из сериала "Как я встретил вашу маму"

шпионский триллер "Уровень тревоги: полночь" с Майклом Скоттом из "Офиса";

сиквелы "Титаника" и "Умницы Уилла Гантинга" и др.

День запуска! Ты такой же, как я, и любишь фальшивый фильм внутри фильма? Или шоу в рамках шоу? Проверьте на Nestflix: единой платформе для ваших любимых вложенных фильмов и телешоу.

К сожалению ничего кроме скриншотов посмотреть не удастся – фильмы то фейковые.



Nestflix – платформа для ненастоящих фильмов и сериалов / Фото скриншот



Сиквел "Титаника" / Фото скриншот



"Ангелы с грязными душами" из ленты "Один дома" / Фото скриншот

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