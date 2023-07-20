Дівчина, яка захотіла залишитися анонімною, розповіла історію свого весілля, яке так і не відбулося.

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У ніч перед днем весілля вона отримала анонімне текстове повідомлення, яке розкрило зраду її нареченого. Пара прожила разом шість років і майбутній нареченій навіть не спадало на думку, що її коханий зустрічається з іншою дівчиною.

Коли її мобільний телефон видав сигнал, вона припустила, що це ще одне привітання з майбутньою церемонією. Однак вона побачила знімок екрана з листуванням, яке її майбутній чоловік вів з іншою жінкою.

Я б не вийшла за нього заміж. А ти?,

– мовилося у повідомленні.



Повідомлення, яке отримала наречена / Фото The Mirror

Жінка, яка побажала залишитися анонімною, переглянула всі повідомлення, що були надіслані їй, включно із селфі, на яких її наречений позує разом із коханкою. З'ясувалося, що їхній роман тривав останні кілька місяців. А деякі повідомлення були надіслані всього кілька днів тому.

Твоє тіло неймовірне. І, чорт візьми, ти знаєш, як ним користуватися. Хотів би я, щоб у моєї подруги була хоча б половина навичок, якими ти володієш,

– говорилось в одному з повідомлень.

Яка помста чекала на нареченого

Друзі дівчини порадили їй одразу ж зателефонувати нареченому і скасувати весілля, але вона вирішила замість цього розробити масштабний план помсти. Він полягав у тому, щоб прийти на церемонію і потім "поставити його на місце" перед усіма його друзями та сім'єю.

Я йшла по проходу зі свинцевими ногами, сукня моєї мрії тепер просто костюм. Коли він побачив моє обличчя, він зрозумів, що це не радісна наречена у свій великий день, але він навіть не підозрював, що буде,

– розповіла вона.

Дівчина дістала свій мобільний телефон і неквапливо прочитала всі повідомлення, які були надіслані їй напередодні ввечері. Наречений вийшов із церкви, не вимовивши жодного слова.

"Сьогодні не буде весільного прийому, а буде свято чесності, пошуку справжнього кохання і слідування своєму серцю, навіть якщо воно болить", – заявила вона гостям.

Додамо, що в Індії наречена скасувала весілля. Вона була шокована тим, що побачила під час весільного традиційного ритуалу Джай мала. В один момент дівчина зрозуміла, що наречений був добряче п'яний під час церемонії.