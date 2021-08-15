Як дівчата фотографують своїх хлопців, і що вони отримують натомість: курйозний флешмоб у мережі

Стереотип це чи ні, але зазвичай дівчата набагато відповідальніше підходять до фотосесій, і не лише до власних. Коли вони роблять знімки своїх хлопців, то обирають хороше місце, вдалий ракурс та попереджають коханих про фото. Звичайно, що після таких старань вони очікують також отримати хороше фото, проте часом щось іде не так.

Хлопці ж, навпаки, виснажуються від позувань та пошуку мальовничих локацій для фото. Їм більше подобається робити курйозні фото своїх коханих, і найчастіше у невідповідні для цього моменти. Результати таких фотосесій не завжди тішать дівчат. Своїм болем вони діляться у мережі, порівнюючи, як вони фотографують своїх хлопців, і що отримують натомість.

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#1



Фото Reddit halfmoonkay

#2



Фото з твітера vaish_navy

#3



Фото Reddit SlothTimeBestTime

#4



Фото Reddit katyycc

#5



Фото з твітера sudieraeEp

#6



Фото з твітера doreemaefasola

#7



Фото з твітера coco_nicholson

#8



Фото з твітера sademmahours

#9



Фото з твітера AbbeeHanlon

#10



Фото з твітера jazzz_howard

#11



Фото з твітера MeganStage

#12



Фото з твітера delilahhmartinn

#13



Фото з твітера ktyfbn___

#14



Фото з твітера vakare_xx

#15



Фото з твітера EwdatsGROSS

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