Парни же, наоборот, устают от позирований и поиска красивых локаций для фото. Им больше нравится делать курьезные фото своих любимых, и чаще всего в неподходящие для этого моменты. Результаты таких фотосессий не всегда радуют девушек. Своей болью они делятся в сети, сравнивая, как они фотографируют своих парней, и что получают взамен.
Это интересно Что такое социальные казино и почему они стали популярными
#1
Фото Reddit halfmoonkay
#2
Фото из твитера vaish_navy
#3
Фото Reddit SlothTimeBestTime
#4
Фото Reddit katyycc
#5
Фото из твитера sudieraeEp
#6
Фото из твитера doreemaefasola
#7
Фото из твитера coco_nicholson
#8
Фото из твитера sademmahours
#9
Фото из твитера AbbeeHanlon
#10
Фото из твитера jazzz_howard
#11
Фото из твитера MeganStage
#12
Фото из твитера delilahhmartinn
#13
Фото из твитера ktyfbn___
#14
Фото из твитера vakare_xx
#15
Фото из твитера EwdatsGROSS
Смотрите также Невозможно выдержать: 17 героев, которые нашли креативный способ спастись от жары