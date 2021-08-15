Парни же, наоборот, устают от позирований и поиска красивых локаций для фото. Им больше нравится делать курьезные фото своих любимых, и чаще всего в неподходящие для этого моменты. Результаты таких фотосессий не всегда радуют девушек. Своей болью они делятся в сети, сравнивая, как они фотографируют своих парней, и что получают взамен.

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#1



Фото Reddit halfmoonkay

#2



Фото из твитера vaish_navy

#3



Фото Reddit SlothTimeBestTime

#4



Фото Reddit katyycc

#5



Фото из твитера sudieraeEp

#6



Фото из твитера doreemaefasola

#7



Фото из твитера coco_nicholson

#8



Фото из твитера sademmahours

#9



Фото из твитера AbbeeHanlon

#10



Фото из твитера jazzz_howard

#11



Фото из твитера MeganStage

#12



Фото из твитера delilahhmartinn

#13



Фото из твитера ktyfbn___

#14



Фото из твитера vakare_xx

#15



Фото из твитера EwdatsGROSS

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