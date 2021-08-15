Парни же, наоборот, устают от позирований и поиска красивых локаций для фото. Им больше нравится делать курьезные фото своих любимых, и чаще всего в неподходящие для этого моменты. Результаты таких фотосессий не всегда радуют девушек. Своей болью они делятся в сети, сравнивая, как они фотографируют своих парней, и что получают взамен.

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#1

Как фотографируют девушки и парни: сравнение
Фото Reddit halfmoonkay

#2

Как фотографируют девушки и парни: сравнение
Фото из твитера vaish_navy

#3

Как фотографируют девушки и парни: сравнение
Фото Reddit SlothTimeBestTime

#4

Как фотографируют девушки и парни: сравнение
Фото Reddit katyycc

#5

Как фотографируют девушки и парни: сравнение
Фото из твитера sudieraeEp

#6

Как фотографируют девушки и парни: сравнение
Фото из твитера doreemaefasola

#7

Как фотографируют девушки и парни: сравнение
Фото из твитера coco_nicholson

#8

Как фотографируют девушки и парни: сравнение
Фото из твитера sademmahours

#9

Как фотографируют девушки и парни: сравнение
Фото из твитера AbbeeHanlon

#10

Как фотографируют девушки и парни: сравнение
Фото из твитера jazzz_howard

#11

Как фотографируют девушки и парни: сравнение
Фото из твитера MeganStage

#12

Как фотографируют девушки и парни: сравнение
Фото из твитера delilahhmartinn

#13

Как фотографируют девушки и парни: сравнение
Фото из твитера ktyfbn___

#14

Как фотографируют девушки и парни: сравнение
Фото из твитера vakare_xx

#15

Как фотографируют девушки и парни: сравнение
Фото из твитера EwdatsGROSS

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