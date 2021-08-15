Хлопці ж, навпаки, виснажуються від позувань та пошуку мальовничих локацій для фото. Їм більше подобається робити курйозні фото своїх коханих, і найчастіше у невідповідні для цього моменти. Результати таких фотосесій не завжди тішать дівчат. Своїм болем вони діляться у мережі, порівнюючи, як вони фотографують своїх хлопців, і що отримують натомість.

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#1

Як фотографують дівчата і хлопці: порівняння
Фото Reddit halfmoonkay

#2

Як фотографують дівчата і хлопці: порівняння
Фото з твітера vaish_navy

#3

Як фотографують дівчата і хлопці: порівняння
Фото Reddit SlothTimeBestTime

#4

Як фотографують дівчата і хлопці: порівняння
Фото Reddit katyycc

#5

Як фотографують дівчата і хлопці: порівняння
Фото з твітера sudieraeEp

#6

Як фотографують дівчата і хлопці: порівняння
Фото з твітера doreemaefasola

#7

Як фотографують дівчата і хлопці: порівняння
Фото з твітера coco_nicholson

#8

Як фотографують дівчата і хлопці: порівняння
Фото з твітера sademmahours

#9

Як фотографують дівчата і хлопці: порівняння
Фото з твітера AbbeeHanlon

#10

Як фотографують дівчата і хлопці: порівняння
Фото з твітера jazzz_howard

#11

Як фотографують дівчата і хлопці: порівняння
Фото з твітера MeganStage

#12

Як фотографують дівчата і хлопці: порівняння
Фото з твітера delilahhmartinn

#13

Як фотографують дівчата і хлопці: порівняння
Фото з твітера ktyfbn___

#14

Як фотографують дівчата і хлопці: порівняння
Фото з твітера vakare_xx

#15

Як фотографують дівчата і хлопці: порівняння
Фото з твітера EwdatsGROSS

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