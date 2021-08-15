Хлопці ж, навпаки, виснажуються від позувань та пошуку мальовничих локацій для фото. Їм більше подобається робити курйозні фото своїх коханих, і найчастіше у невідповідні для цього моменти. Результати таких фотосесій не завжди тішать дівчат. Своїм болем вони діляться у мережі, порівнюючи, як вони фотографують своїх хлопців, і що отримують натомість.

Це цікаво Що таке соціальні казино та чому вони стали популярними

#1



Фото Reddit halfmoonkay

#2



Фото з твітера vaish_navy

#3



Фото Reddit SlothTimeBestTime

#4



Фото Reddit katyycc

#5



Фото з твітера sudieraeEp

#6



Фото з твітера doreemaefasola

#7



Фото з твітера coco_nicholson

#8



Фото з твітера sademmahours

#9



Фото з твітера AbbeeHanlon

#10



Фото з твітера jazzz_howard

#11



Фото з твітера MeganStage

#12



Фото з твітера delilahhmartinn

#13



Фото з твітера ktyfbn___

#14



Фото з твітера vakare_xx

#15



Фото з твітера EwdatsGROSS

Дивіться також Неможливо витримати: 17 героїв, які знайшли креативний спосіб врятуватися від спеки