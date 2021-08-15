Хлопці ж, навпаки, виснажуються від позувань та пошуку мальовничих локацій для фото. Їм більше подобається робити курйозні фото своїх коханих, і найчастіше у невідповідні для цього моменти. Результати таких фотосесій не завжди тішать дівчат. Своїм болем вони діляться у мережі, порівнюючи, як вони фотографують своїх хлопців, і що отримують натомість.
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#1
Фото Reddit halfmoonkay
#2
Фото з твітера vaish_navy
#3
Фото Reddit SlothTimeBestTime
#4
Фото Reddit katyycc
#5
Фото з твітера sudieraeEp
#6
Фото з твітера doreemaefasola
#7
Фото з твітера coco_nicholson
#8
Фото з твітера sademmahours
#9
Фото з твітера AbbeeHanlon
#10
Фото з твітера jazzz_howard
#11
Фото з твітера MeganStage
#12
Фото з твітера delilahhmartinn
#13
Фото з твітера ktyfbn___
#14
Фото з твітера vakare_xx
#15
Фото з твітера EwdatsGROSS
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