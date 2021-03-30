У Стратегічного командування Збройних сил США є свій твіттер. І 28 березня там з'явився твіт із дуже дивним текстом.

Стратегічне командування Збройних сил США несе відповідальність за стратегічні ядерні сили, сили протиракетної оборони та навіть за космічні сили країни. Тож зрозуміло, що у твітері такого відомства не може бути нічого дивного – повідомлення про військові навчання, новини оборонної галузі тощо.

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Так здавалося до неділі, 28 березня – саме в цей час був опублікований загадковий твіт, який викликав глузування та тисячі репостів.

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Через пів години з'явився ще один допис, який пояснював попередній.

Просимо вибачення за плутанину. Будь ласка, не звертайте уваги на цей пост

Проте згодом обидва твіти були видалені зі сторінки Стратегічного командування. Але це не завадило їм набрати понад 11 000 ретвітів і сотні коментарів.

Журналіст The Daily Dot Майкл Тейлен подав запит до Стратегічного командування США, щоб дізнатися щось про цей загадковий твіт. На що отримав відповідь – як виявилось, СММ менеджер відомства залишив свій комп'ютер без нагляду, в результаті чого його "дуже маленька дитина" захопила клавіатуру.

Менеджер твітера командування, працюючи віддалено, на мить залишив відкритий браузер з акаунтом без уваги. Його малолітня дитина скористалася ситуацією і почала грати з клавіатурою, в результаті чого, сама того не розуміючи, опублікувала твіт. Абсолютно нічого поганого не сталося, наш акаунт ніхто не зламував,

– йдеться у поясненні.

Хоча обидва дописи були опубліковані зовсім короткий час, користувачі твітеру не змусили себе довго чекати та заполонили мережу мемами.

Команда кібербезпеки Стратегічного командування прямо зараз.

The cybersecurity team at Strategic Command right now.

pic.twitter.com/kX2YKfsMn6 — Bradley (@LoopyCrown3) March 29, 2021

У Стратегічного командування США є котик

US Strategic Command has a kitteh pic.twitter.com/PuOA3cdF7X — Bean, the (@Bean_of_Boston) March 29, 2021

Стратегічне командування США: я впевнений, що зберіг цей важливий пароль десь у хорошому та безпечному місці. Але я не можу згадати де!

Я впевнений, що стратегічне командування США щойно запустило всю ядерну зброю.

Не в захваті від того, що Стратегічне командування США опублікувало у твітері мій пароль Wi-Fi.

Мені шкода людину в Стратегічному командуванні США, яка тепер збирається провести наступні 36 годин, змінюючи кожен пароль в системах....

Я знаю, що добре делегувати роботу на відповідний рівень, але я не впевнений, що соціальні мережі повинні управлятися базовим талісманом.

Це те, що відбувається, коли ви дозволяєте машинам взяти верх.

Вони говорять шифром

А прихильники теорії змови QAnon взагалі вирішили, що це було таємне послання для них. Вони "розшифрували" твіт і вирішили, що там написано: "Q ACQUITTED" ("Q виправданий").