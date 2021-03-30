У Стратегического командования Вооруженных сил США есть свой твиттер. И 28 марта там появился твит с очень странным текстом.

Стратегическое командование Вооруженных сил США несет ответственность за стратегические ядерные силы, силы противоракетной обороны и даже за космические силы страны. Поэтому понятно, что в твиттере такого ведомства не может быть ничего удивительного – сообщения о военных учениях, новости оборонной отрасли и тому подобное.

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Так казалось до воскресенья, 28 марта – именно в это время был опубликован загадочной твит, который вызвал насмешки и тысячи репостов.

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Через пол часа появилось еще одно сообщение, которое объясняло предыдущее.

Просим прощения за путаницу. Пожалуйста, не обращайте внимания на этот пост

Однако впоследствии оба твита были удалены со страницы Стратегического командования. Но это не помешало им набрать более 11 000 ретвитов и сотни комментариев.

Журналист The Daily Dot Майкл Тейлен подал запрос в Стратегическое командование США, чтобы узнать что-то об этом загадочном твите. На что получил ответ – как оказалось, СММ менеджер ведомства оставил свой компьютер без присмотра, в результате чего его "очень маленький ребенок" захватил клавиатуру.

Менеджер твиттера, работая удаленно, на мгновение оставил открытый браузер с аккаунтом без внимания. Его малолетний ребенок воспользовался ситуацией и начал играть с клавиатурой, в результате чего, сам того не понимая, опубликовал твит. Абсолютно ничего плохого не случилось, наш аккаунт никто не взламывал,

– говорится в объяснении.

Хотя оба сообщения были опубликованы совсем короткое время, пользователи твиттера не заставили себя долго ждать и заполонили сеть мемами.

Команда кибербезопасности Стратегического командования прямо сейчас.

The cybersecurity team at Strategic Command right now.

pic.twitter.com/kX2YKfsMn6 — Bradley (@LoopyCrown3) March 29, 2021

У Стратегического командования США есть котик

US Strategic Command has a kitteh pic.twitter.com/PuOA3cdF7X — Bean, the (@Bean_of_Boston) March 29, 2021

Стратегическое командование США: я уверен, что сохранил этот важный пароль где-то в хорошем и безопасном месте. Но я не могу вспомнить где!

Я уверен, что стратегическое командование США только что запустило все ядерное оружие.

Не в восторге от того, что Стратегическое командование США опубликовало в твиттере мой пароль Wi-Fi.

Мне жаль человека в Стратегическом командовании США, который теперь собирается провести следующие 36 часов, меняя каждый пароль в системах....

Я знаю, что хорошо делегировать работу на должный уровень, но я не уверен, что социальные сети должны управляться базовым талисманом.

Это то, что происходит, когда вы позволяете машинам взять верх.

Они говорят шифром

А сторонники теории заговора QAnon вообще решили, что это было тайное послание для них. Они "расшифровали" твит и решили, что там написано: "Q ACQUITTED" ("Q оправдан").