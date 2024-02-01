Чоловік, на ім'я Джеремі Бінгем виявив незвичну знахідку, коли займався каякінгом і дайвінгом.

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За його словами, гаманець лежав на глибині приблизно 5 метрів.

Знайти гаманець, який був втрачений і зберігався в річці понад 28 років, було справжнім задоволенням – однаково, що знайти маленьку капсулу часу з кредитними картками Sears і JCPenny,

– сказав він.

У гаманці було декілька кредитних карток і права водія, що належать жінці, на ім'я Джулія. Вражає, але чоловік почав шукати жінку у соцмережах і таки знайшов.

Як жінка загубила гаманець

Джулія, яка живе в Чикаго, розповіла, що 1995 року вона була в гостях у свого двоюрідного брата Арнольда в Аризоні зі своїм тодішнім хлопцем Полом і ще одним двоюрідним братом Метью, коли загубила гаманець. За її словами, тоді Арнольд купив нову вантажівку і хотів продемонструвати її, переїхавши через річку. Однак він неправильно оцінив глибину води, і в результаті автомобіль поплив за течією і наповнився водою.

На щастя, їй та іншим людям вдалося врятуватися. Однак вона втратила гаманець разом з усім, що мала при собі, крім фотоапарата, що висів у неї на шиї.

Жінка була шокована, дізнавшись, що гаманець вдалося знайти.

Раніше ми писали, що у Нью-Йорку створили унікальну виставку, на якій показали скарби найціннішого у світі затонулого корабля. Їх підняли на поверхню після того, як вони 400 років лежали на дні моря біля узбережжя Флориди.