За словами розвідників, вони виявили літак, що, ймовірно, належав Амелії Ергарт, знаменитій американській авіаторці, яка зникла безвісти понад 85 років тому під час спроби облетіти земну кулю.

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Що вдалося встановити Deep Sea Vision

Розвідувальна місія зробила знімок, на якому видно об'єкт, контури та розміри якого збігаються з літаком Lockheed Electra, на якому Ергарт здійснювала свій останній політ 2 липня 1937 року.

Засновник компанії Тоні Ромео, колишній офіцер розвідки ВПС США, повідомив, що знімок було зроблено на завершення 90-денної експедиції, метою якої були пошуки літака Ергарт. Проте в Національному музеї авіації та космосу підкреслили, що науковцям ще належить провести низку досліджень, аби з упевненістю стверджувати, що знайдений об'єкт дійсно є літаком легендарної пілотки.



Літак, знімок якого зробили з ехолота / Фото Deep Sea Vision

Місцеположення знахідки поки що тримається в секреті, але команда планує повернутися для подальших досліджень. Мінді Лав Пендерграфт, виконавча директорка музею Амелії Ергарт, назвала місцеперебування Ергарт, її навігатора та літака "однією з найбільших загадок нашого часу" і висловила надію на те, що нові дані допоможуть з'ясувати обставини зникнення авіаторки.

Якщо підтвердиться, що знайдений об'єкт дійсно є літаком Ергарт і він зберіг структурну цілісність, існує можливість його підняття з дна океану, що стане справжнім проривом у розкритті цієї історичної таємниці.