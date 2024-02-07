Раптово чоловік побачив старий гаманець у повітропроводі.

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Вражає, але гаманець був втрачений ще 40 років тому. Ендрю вирішив дістати його та подивитися всередину.

Я дістав гаманець і ми відкрили його з колегою. Ми подумали, що, можливо, йому було декілька років, і були просто шоковані тим, наскільки добре там все збереглося,

– розповів Медлі.

Ендрю зміг знайти власницю гаманця і надіслав повідомлення жінці та її дочці Ванессі Остін. Жодна із жінок не відповіла до того, як Медлі довелося покинути місто, тому він знайшов Остін у LinkedIn і залишив гаманець їй на роботі.

Раніше ще один американець загадковим чином знайшов гаманець, втрачений ще у 1995 році. У це важко повірити, але він теж зміг повернути його власниці. Чоловік, на ім'я Джеремі Бінгем виявив незвичну знахідку, коли займався каякінгом і дайвінгом.

У гаманці було декілька кредитних карток і права водія, що належать жінці, на ім'я Джулія. Вражає, але чоловік почав шукати жінку у соцмережах і таки знайшов.