Внезапно мужчина увидел старый кошелек в воздуховоде.

Смотрите также Блогер посетил секретный курорт миллиардеров: как он выглядит

Впечатляет, но кошелек был потерян еще 40 лет назад. Эндрю решил достать его и посмотреть внутрь.

Я достал кошелек и мы открыли его с коллегой. Мы подумали, что, возможно, ему было несколько лет, и были просто шокированы тем, насколько хорошо там все сохранилось,

– рассказал Мэдли.

Эндрю смог найти владелицу кошелька и отправил сообщение женщине и ее дочери Ванессе Остин. Ни одна из женщин не ответила до того, как Мэдли пришлось покинуть город, поэтому он нашел Остин в LinkedIn и оставил кошелек ей на работе.

Ранее еще один американец загадочным образом нашел кошелек, потерянный еще в 1995 году. В это трудно поверить, но он тоже смог вернуть его владелице. Мужчина, по имени Джереми Бингем обнаружил необычную находку, когда занимался каякингом и дайвингом.

В кошельке было несколько кредитных карточек и водительские права, принадлежащие женщине, по имени Джулия. Впечатляет, но мужчина начал искать женщину в соцсетях и таки нашел.