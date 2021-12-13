Втік від лікарів: чоловік годину просидів на дереві, щоб не вакцинуватися від коронавірусу

Чоловік з Індії так не хотів вакцинуватися, що втік від лікарів, які прийшли до нього додому. Він виліз на дерево і просидів там цілу годину.

Від вакцинації – на дерево

Бригади медиків виконують обхід будинків в індійському штаті Телангана, аби перевірити чи всі мешканці отримали дві дози вакцини від COVID-19. Це роблять, аби прискорити темпи вакцинації та досягнути 100-відсотково показника до кінця грудня.

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Під час одного з таких обходів, медпрацівники завітали до будинку 33-річного Гусуддіна Алі. Чоловік не зрадів візиту лікарів, і навідріз відмовився робити щеплення.

На рішення Гусуддіна не повпливало й те, що його батько Сардар, інші члени родини та, звичайно, медики переконували його у необхідності та важливості вакцинації. Натомість, коли вони почали наполягати, чоловік не вигадав нічого кращого, як втекти і вилізти на найближче дерево.

За словами очевидців, він сидів на дереві протягом години. Гусуддін спустився на землю лише тоді, коли бригада лікарів покинула будинок.

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