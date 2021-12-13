От вакцинации – на дерево

Бригады медиков выполняют обход домов в индийском штате Телангана, чтобы проверить, все ли жители получили две дозы вакцины от COVID-19. Это делают, чтобы ускорить темпы вакцинации и достичь 100-процентного показателя до конца декабря.

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Во время одного из таких обходов, медработники посетили дом 33-летнего Гусуддина Али. Мужчина не обрадовался визиту врачей, и наотрез отказался делать прививку.

На решение Гусуддина не отразилось и то, что его отец Сардар, другие члены семьи и, конечно, медики убеждали его в необходимости и важности вакцинации. К огда они начали настаивать, мужчина не придумал ничего лучшего, чем убежать и вылезти на ближайшее дерево.

По словам очевидцев, он сидел на дереве в течение часа. Гусуддин спустился на землю только тогда, когда бригада врачей покинула дом.