Встановив рекорд: американець за хвилину зловив ротом 35 виноградин, поки жонглював

Американець Девід Раш з Айдахо відомий тим, що регулярно встановлює цікаві та незвичні рекорди, що потрапляють у Книгу Гіннеса. На разі його ім'я потрапило туди вже більше ніж 200 разів.

Нещодавно Девід Раш встановив новий рекорд – за одну хвилину він зловив ротом 35 виноградин, при цьому жонглюючи трьома м'ячами. Аби зекономити час, він одразу ж випльовував виноград після того, як зловив його.

Це цікаво 5 найпопулярніших гральних автоматів, які підкорили гемблерів з усього світу

Для встановлення рекорду чоловік об'єднався зі своїм сусідом Джонатаном Хенноном, який кидав йому виноград. Їм знадобився певний час і тренування, щоб призвичаїтися та спрацюватися. Для того, щоб не відволікатися від винограду, Девідові потрібно було навчитися не занадто сильно розмахувати руками у процесі жонглювання.

Девід Раш, жонглюючи, зловив ротом 35 виноградин за хвилину: захопливе відео



Спершу чоловіки встановили рекорд, зловивши 27 виноградин. Але інша команда перевершила цю кількість із 32 виноградинами ще того, як спробу Девіда та Джонатана схвалили представники Книги Гіннеса. Тому вони спробували ще раз, і все-таки стали рекордсменами.

Попередній рекорд Девіда Раша Чоловік втримав на голові величезну конструкцію з туалетного паперу і потрапив до Книги Гіннеса