Недавно Дэвид Раш установил новый рекорд – за одну минуту он поймал ртом 35 виноградин, при этом жонглируя тремя мячами. Чтобы сэкономить время, он сразу же выплевывал виноград после того, как поймал его.

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Для установления рекорда мужчина объединился со своим соседом Джонатаном Хэнноном, который бросал ему виноград. Им понадобилось некоторое время и тренировки, чтобы привыкнуть и сработаться. Для того чтобы не отвлекаться от винограда, Дэвиду нужно было научиться не слишком сильно размахивать руками в процессе жонглирования.

Дэвид Раш, жонглируя, поймал ртом 35 виноградин за минуту: увлекательное видео



Сначала мужчины установили рекорд, поймав 27 виноградин. Но другая команда превзошла это количество с 32 виноградинами еще до того, как попытку Дэвида и Джонатана одобрили представители Книги Гиннеса. Поэтому они попытались еще раз, и все-таки стали рекордсменами.

Предыдущий рекорд Дэвида Раша Мужчина удержал на голове огромную конструкцию из туалетной бумаги и попал в Книгу Гиннеса