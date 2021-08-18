На рахунку Девіда Раша вже понад 200 рекордів, записаних у Книзі Гіннеса. Зокрема для досягнення рекордів він доволі часто балансував на нерівній поверхні, виконуючи якісь дії або тримаючи щось. Проте цей рекорд став для чоловіка одним із найважчих з подібних йому.

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Річ у тім, що рулони туалетного паперу доволі м'які, а це ускладнює досягнення балансу та рівноваги. Саме тому рекордсмену довелося поекспериментувати з формою конструкції. Через кілька невдалих спроб він зупинився на формі піраміди, що стоїть на ще одній перевернутій піраміді.

Хоча встановлення цього рекорду було не з простих, чоловікові все ж вдалося збалансуватися з величезною кількістю туалетного паперу на голові. Він протримався рівно стільки, скільки було необхідно для запису у Книзі Гіннеса.

Девід Раш зі 101 рулоном туалетного паперу на голові: відео

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