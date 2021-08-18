На счету Дэвида Раша уже более 200 рекордов, записанных в Книге Гиннеса. В частности для достижения рекордов он довольно часто балансировал на неровной поверхности, выполняя какие-то действия или держа что-то. Однако этот рекорд стал для мужчины одним из самых трудных из подобных.

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Дело в том, что рулоны туалетной бумаги довольно мягкие, а это затрудняет достижение баланса и равновесия. Именно поэтому рекордсмену пришлось поэкспериментировать с формой конструкции. Через несколько неудачных попыток он остановился на форме пирамиды, что стоит на еще одной перевернутой пирамиде.

Хотя установление этого рекорда была не из простых, мужчине все же удалось сбалансироваться с огромным количеством туалетной бумаги на голове. Он продержался ровно столько, сколько было необходимо для записи в Книге Гиннеса.

Дэвид Раш со 101 рулоном туалетной бумаги на голове: видео

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