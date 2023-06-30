Таку дистанцію спортсмен подолав, аби зібрати гроші на потреби наших захисників. Це доводить, що відпочинок може бути не лише цікавим, але й корисним для нашої країни.

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Чому Володимир почав бігати задом наперед

Крім Володимира Ханаса, участь у забігу взяли й інші спортсмени. Вони стартували на Площі Ринок, що у самому центрі Львова. Однак інші спортсмени рухалися традиційним способом, а Володимир біг задом наперед. Робити це було не так просто. 39-річний спортсмен до незвичайного забігу готувався кілька місяців.

У травні я набігав у загальному 567 кілометрів, з них 200 кілометрів спиною вперед,

– розповів він.

Практикувати біг задом наперед Володимир почав після того, як перехворів на COVID. Тоді вірус тоді дав ускладнення на ноги.

Кажуть, якщо є травма колін, треба бігати заднім ходом, воно менше поболює, і реабілітація швидше проходить,

– зазначив спортсмен.

Варто зазначити, що Володимир займається бігом уже 10 років, він чемпіон України з 24-годинного марафону. Також срібний призер тріатлону – залізної дистанції.



Карта ультрамарафону Володимира Ханаса / Фото ТСН.ua

Куди підуть зібрані гроші

Володимир Ханас зауважив, що організував цей ультрамарафон з однією метою: зібрати донати від своїх підписників для Збройних Сил. Він розробив спеціальний aptGPS маршрут – дистанція повторює кордони України. Під час забігу Володимир впав, але каже, що отримав незначні травми.

Дуже складний маршрут: бруківкою, тротуари, залізні колії, парки, підйоми, спуски, складний, мені тяжко навіть вгадати, який буде результат приблизно,

– зізнався Володимир.

Свій марафон чоловік транслював у мережі, щоб збирати на дрони для військових. Збір триватиме до початку липня.

Чим корисний біг задом наперед

Вчені кажуть, що ходьба та біг задом наперед сприяє покращенню координації та рівноваги, що позитивно впливає на тих, хто страждає на остеоартрит колінного суглоба. Фізична активність у такій формі змушує нас робити коротші, частіші кроки, що поліпшує м'язову витривалість м'язів та одночасно зменшує навантаження на суглоби загалом.

Але перед тим як бігати, треба навчитися впевнено ходити задом наперед. Це не тільки зміцнить важливі м'язи, які беруть участь у випрямленні коліна, але й запобігатиме травмам. Також тривалий біг задом наперед зменшує енергію, яку ми витрачаємо під час звичайного бігу.

Цікаво! Біг заднім ходом поширений у США та Японії, навіть є чемпіонат світу саме з цього виду спорту.