Все сталося, коли Тормод Ф'єлд та його рідні мандрували по Естфолл​у. Цей регіон є одним із найдавніше населених у країні. Коли група зупинилась, аби відпочити, помітила загадкові відтінки на скелі.

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Знайшли пам'ятки наскального мистецтва Бронзового віку

За допомогою додатку на своєму смартфоні Ф'єлд зміг відрізнити різні відтінки кольорів й навіть виявив піктограми човна з веслярами, тварини та кількох людей. Чоловік вирішив негайно поділитися відкриттям із місцевою владою та археологом Йоне Кіле-Весіком.



Унікальні піктограми виявили випадково / Фото NIKU

Далі на місце знахідки вирушила група науковців з Інституту дослідження культурної спадщини (NIKU). Вчені підтвердили, що піктограми були створені у Бронзовому віці Норвегії. За словами професора Яна Магне Гьєрде, вдалося виявити одну з найраніших пам'яток наскального мистецтва в цій частині країни.

Довідка. Бронзовий вік у Скандинавії почався з появи та використання бронзових інструментів. Цей термін охоплює період 1700 – 500 років до нашої ери.

Координати місця тримають у секреті

Через історичну цінність місце з наскальними малюнками вирішили не розкривати публічно. У NIKU лише змогли сказати, що воно розташоване у муніципалітеті Мосс. Таких заходів довелося вжити через те, що пігменти, які використовували для піктограм, легко пошкодити. Навіть людський дотик зможе обернутися для знахідки непоправною шкодою.