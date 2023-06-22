Все сталося, коли Тормод Ф'єлд та його рідні мандрували по Естфоллу. Цей регіон є одним із найдавніше населених у країні. Коли група зупинилась, аби відпочити, помітила загадкові відтінки на скелі.
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Знайшли пам'ятки наскального мистецтва Бронзового віку
За допомогою додатку на своєму смартфоні Ф'єлд зміг відрізнити різні відтінки кольорів й навіть виявив піктограми човна з веслярами, тварини та кількох людей. Чоловік вирішив негайно поділитися відкриттям із місцевою владою та археологом Йоне Кіле-Весіком.
Унікальні піктограми виявили випадково / Фото NIKU
Далі на місце знахідки вирушила група науковців з Інституту дослідження культурної спадщини (NIKU). Вчені підтвердили, що піктограми були створені у Бронзовому віці Норвегії. За словами професора Яна Магне Гьєрде, вдалося виявити одну з найраніших пам'яток наскального мистецтва в цій частині країни.
Координати місця тримають у секреті
Через історичну цінність місце з наскальними малюнками вирішили не розкривати публічно. У NIKU лише змогли сказати, що воно розташоване у муніципалітеті Мосс. Таких заходів довелося вжити через те, що пігменти, які використовували для піктограм, легко пошкодити. Навіть людський дотик зможе обернутися для знахідки непоправною шкодою.