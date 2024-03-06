Волинянка зірвала джекпот у перший день весни: скільки вони виграла
Джерело:"М.С.Л."
У перший день весни волинянка виграла 500 000 гривень у миттєву лотерею "Грошенята". Щасливиця дізналася про свій джекпот одразу на касі супермаркету.
Як зазначили представники лотереї, виграшний білет продали у магазині Володимир-Волинського.
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Жінка заплатила за нього лише 20 гривень. Вона одразу ж зв'язалась з представниками оператора державних лотерей та розпочала процедуру оформлення виграшу.Зверніть увагу! Лотереї-стирачки, такі як "Грошенята" – одні з найбільш популярних та відомих у всьому світі. Вони часто зустрічаються у кіно, серіалах або рекламі.
Українцям щастить у лотерею
Раніше ми писали, що чоловік з Дніпра став щасливим власником лотерейного білета, який приніс йому чималий виграш. Щасливчик зірвав куш у розмірі 2 268 000 гривень.
Пощастило і двом іншим українцям Володимиру Валентиновичу з Одеси та киянину Олександру Віталійовичу. Вони виграли головний приз "Лото-Забава" на Різдво. Кожен зі щасливчиків отримав по 95 тисяч гривень.
А у січні у Кривому Розі зафіксували вже другу перемогу у лотерею за місяць. Тоді куш зірвала жінка, на ім'я Таміла.Час додати барв у буденність! А допоможе у цьому слотокінг. Захопливі слоти, рулетки та карткові ігри чекають на вас. Подаруйте собі шанс поринути у гральний процес разом із перевіреним та надійним онлайн-казино.