Водій за чайові купив лотерейний білет: чи посміхнулася йому вдача

Чоловік, який працює водієм, отримав чайові у розмірі 5 доларів. Він вирішив витратити ці гроші на купівлю лотерейного білета.

Свій щасливий квиток він придбав, коли зупинився заправитись на 7-Eleven.

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Відомо, що чоловік вирішив випробувати свою вдачу у скреч-лотереї Strike It Rich. Коли він побачив, що виграв приз у розмірі 150 000 доларів, йому відібрало мову.

Я був дуже вражений. У мене трохи запаморочилося в голові,

– розповів водій.

Куди чоловік планує витратити приз та чи буде він продовжувати працювати на цій роботі – наразі невідомо.

Раніше ми писали про іншого американця, який помилково придбав декілька ідентичних квитків для розіграшу Powerball. Він до останнього не розумів, що це для нього означає.

А помилка ще одного чоловіка навпаки привела його до виграшу у лотерею. Він зізнався, що намагався використати комбінацію своєї дружини в лотерейній грі, але помилився послідовністю.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)