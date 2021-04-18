Коли гробоносці занесли труну Філа Макліна до каплиці, по залу прокотилася хвиля сміху. Труна, в якій лежав небіжчик, являла собою гігантський кремовий пончик.

І це зовсім не дивно. Адже Філ Маклін бачив у пончиках справжню радість життя. Він був цінителем пончиків і справжнім експертом. Крім того, Філ завжди був оригіналом і веселуном, і після смерті він вирішив потішити своїх рідних.

Це цікаво Фредді Мерк'юрі та Джон Леннон: який вигляд зараз мали б зірки, які померли молодими

Це допомогло побороти сум і тяжкість останніх декількох тижнів його життя. Останнім спогадом про нього буде пончик – прояв почуття гумору Філа,

– каже вдова Макліна, Дебра.

Новозеландець Росс Холл з Окленду, вважає що після смерті не всім хочеться лежати в похмурому ящику. 15 років тому він відкрив свою фірму з виробництва яскравих дизайнерських трун Dying Art (Вмираюче мистецтво). І труна-пончик була першим подібним творінням, після якої пішли нові веселі труни. Серед робіт фірми можна знайти вітрильник, пожежну машину, плитку шоколаду та блоки Lego, безліч трун із зображенням улюблених людьми пляжів і місць відпочинку, а також труну натхненну фільмом "Матриця". Більш того, Росс пропонує виготовлення трун за індивідуальним замовленням.

Є ті, кому подобається просто домовина з червоного дерева, і це теж добре. Але багато хто тепер вірить, що похорон – це свято життя, а не траур смерті,

– заявляє Росс.

Труни виготовляються з біорозкладаних матеріалів і коштують від 2100 до 5400 доларів, в залежності від складності конструкції.

У Новій Зеландії набирають популярність веселі дизайнерські труни / Фото Associated Press

Сам Росс заповів, щоб його поховали у прозорій труні й одягли в одні лише леопардові стрінги.

Діти кажуть, що тоді не прийдуть на похорон. Але куди вони подінуться?,

– говорить він зі сміхом.