Когда гробоносцы занесли гроб Фила Маклина в часовню, по залу прокатилась волна смеха. Гроб, в котором лежал покойник, представлял собой гигантский кремовый пончик.

И это совсем неудивительно. Ведь Фил Маклин видел в пончиках настоящую радость жизни. Он был ценителем пончиков и настоящим экспертом. Кроме того, Фил всегда был оригиналом и весельчаком, и после смерти он решил позабавить своих родных.

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Это помогло побороть печаль и тяжесть последних нескольких недель его жизни. Последним воспоминанием о нем будет пончик – проявление чувства юмора Фила,

– говорит вдова Маклина, Дебра.

Новозеландец Росс Холл из Окленда считает, что после смерти не всем хочется лежать в мрачном ящике. 15 лет назад он открыл свою фирму по производству ярких дизайнерских гробов Dying Art (Умирающее искусство). И гроб-пончик был первым подобным творением, после которого последовали новые веселые гробы. Среди работ фирмы можно найти парусник, пожарную машину, плитку шоколада и блоки Lego, множество гробов с изображением любимых людьми пляжей и мест отдыха, а также гроб вдохновленный фильмом "Матрица". Более того, Росс предлагает изготовление гробов по индивидуальному заказу.

Есть те, кому нравится просто гроб из красного дерева, и это тоже хорошо. Но многие теперь верят, что похороны – это праздник жизни, а не траур смерти,

– заявляет Росс.

Гробы изготавливаются из биоразлагаемых материалов и стоят от 2100 до 5400 долларов, в зависимости от сложности конструкции.

В Новой Зеландии набирают популярность веселые дизайнерские гробы / Фото Associated Press

Сам Росс завещал, чтобы его похоронили в прозрачном гробу и одели в одни лишь леопардовые стринги.

Дети говорят, что тогда не придут на похороны. Но куда они денутся?,

– говорит он со смехом.