К сожалению, иногда случается так, что популярные звезды умирают молодыми. Это стает большим ударом для миллионов поклонников и мировой культуры. Но что, если бы тех или иных трагических событий не случилось, и они остались бы в живых?

Редактор развлекательного портала Bored Panda решил хотя бы виртуально вернуть к жизни знаменитостей, умерших слишком рано. С помощью архивных фото, искусственного интеллекта и Photoshop он создал снимки, которые показывают, какими были бы эти звезды, если бы дожили до 2021 года. Предлагаем посмотреть подборку коллажей и вспомнить любимых знаменитостей. Это интересно Человечество в опасности: искусственный интеллект научился генерировать реалистичные фото котов Даниелла Перес Айртон Сенна Девид Боуи Уитни Хьюстон Фредди Меркьюри Тупак Шакур Брендон Ли Эми Вайнхауз Принцесса Диана Ривер Феникс Курт Кобейн Принс Майкл Джексон Джон Леннон Элвис Пресли Джеймс Дин