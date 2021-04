Компьютерные алгоритмы научились генерировать снимки кошек, которых не существует в природе. Нейросети скоро отберут у человечества едва ли не последнюю радость – монополию на котоконтент.

Попытки создавать несуществующих кошек из массивов информации предпринимались и раньше. Но предыдущие попытки проваливались – порожденные нейросетями любимцы выглядели как монстры.

Это интересно Соседский кот ходит в гости к женщине, чтобы смотреть видео на ютубе: милые фото

Но все это время развитие нейросетей не стояло на месте – они развивались и тренироваись на реальных фотографиях. Так что теперь котоконтент в опасности. Сайт This Cat Does Not Exist ("Этой кошки не существует") генерирует изображения так, что их не отличить от настоящих. У сервиса нет интерфейса, он просто с каждым обновлением выдает новый снимок несуществующей кошки. И так до бесконечности. Искусственный интеллект научился генерировать реалистичные фотографии котиков / Фото The Verge

Компьютерные алгоритмы научились генерировать снимки кошек / Фото The Verge