Однажды американка Рут Халетт открыла дверь, чтобы выйти из дома по делам, но тем временем внутрь забежал незнакомый рыжий кот. Женщина пыталась поймать его, но гость оказался очень быстрым. Тогда она придумала отвлечь его с помощью видео для котов на ютубе, и это сработало.

Кот недолго посмотрел ролики, и Рут наконец спровадила его из своего дома. Но, похоже, что гостю такое развлечение понравилось, ведь он начал приходить к ней каждый день.

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Каждый раз, когда кот возвращался, Рут пускала его внутрь, и показывала ему видео про птичек, мышей и других животных. Оказалось, что у ее нового друга есть определенные предпочтения, и все что угодно он смотреть не хочет.

Он очень требовательный. Видео про крыс он не любит, но любит про мышей. Больше всего ему нравятся ролики о птичках. А если я остановлю видео, он начинает бить меня лапой,

– рассказала Рут про кота.



Котик ежедневно приходил в гости, чтобы посмотреть видео / Фото Рут Халетт

Все это время женщина подозревала, что этот кот – домашний, и у него есть семья. Она подумала, что его хозяевами могут быть люди, которые недавно поселились на ее улице. Рут не ошиблась – он действительно жил в доме по соседству, и наведывался к ней, чтобы развлечься. Также женщина узнала и кличку кота – его зовут Рекс.



Рыжего друга Рут зовут Рекс / Фото Рут Халетт

Рут очень привязалась к Рексу, и они могли бы дружить еще очень долго. Однако, вскоре женщина будет переезжать. Она надеется, что кот не забудет ее и то время, которое они проводили вместе.