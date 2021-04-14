На жаль, іноді трапляється так, що популярні зірки помирають молодими. Це стає великим ударом для мільйонів шанувальників та світової культури. Але що було б, якби ті чи інші трагічні події не відбулися, і вони залишилися б живими?

Редактор розважального порталу Bored Panda вирішив хоча б віртуально повернути до життя знаменитостей, які померли занадто рано. За допомогою архівних фото, штучного інтелекту та Photoshop він створив світлини, які показують, якими були б ці зірки, якби дожили до 2021 року. Пропонуємо переглянути добірку колажів та згадати улюблених знаменитостей. Це цікаво Людство у небезпеці: штучний інтелект навчився генерувати реалістичні фотографії котиків Даниэла Перес Айртон Сенна Девід Бові Вітні Г'юстон Фредді Мерк'юрі Тупак Шакур Брендон Лі Емі Вайнгауз Принцеса Діана Рівер Фенікс Курт Кобейн Прінс Майкл Джексон Джон Леннон Елвіс Преслі Джеймс Дін