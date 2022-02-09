Неймовірна знахідка за 30 доларів

Історія цього відкриття розпочалася у 2019 році. Бостонський колекціонер витворів мистецтва та консультант лондонського аукціонного будинку Agnews Gallery Кліффорд Шорер був запрошений на вечірку у Массачусетсі, але забув подарунок.

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Саме тому дорогою він заїхав до книжкового магазину, де продавалися колекційні видання. Дізнавшись, хто він такий, книготорговець розповів, що у його друга є малюнок Дюрера і попросив поглянути на нього. Шорер погодився, хоча і не сподівався, що йому покажуть щось вартісне, адже востаннє малюнок цього художника знаходили понад 100 років тому.

Через кілька тижнів колекціонер приїхав подивитися на роботу. За словами власника, який не бажає розголошувати своє ім'я, він купив малюнок на гаражному розпродажі в архітектора. Тоді, у 2017 році, це коштувало йому 30 доларів (840 гривень за нинішнім курсом).

Коли Кліффорд поглянув на роботу, він був неабияк здивований її якістю. "Я думаю, що це або найвидатніша підробка, яку я коли-небудь бачив, або справжній шедевр", – сказав колекціонер власнику малюнка.

Це було схоже на електричний струм. У моєму світі усе своє життя я проводжу у пошуках невідомих речей, які приводять до захопливих досліджень. Я відчув, що був на початку чогось дуже неймовірного цікавого,

– розповів Кліффорд Шорер.

Малюнок Альбрехта Дюрера, куплений за 30 доларів / Фото Agnews Gallery

Скільки насправді коштує малюнок

Після цього відкриття розпочався 3-річний шлях, присвячений тому, щоб перевірити малюнок на оригінальність. Шорер їздив по всьому світу, аби проконсультуватися з найкомпетентнішими експертами. Зокрема, роботу представили на круглому столі у Британському музеї в Лондоні у грудні 2021 року. Провідні фахівці оглянули малюнок, порівняли з іншими роботами Дюрера та провели технічний аналіз його віку.

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Усе це дало змогу визначити, що малюнок є оригінальною роботою Альбрехта Дюрера "Діва і дитя", створеною близько 1503 року. Що ж до орієнтованої вартості, Кліффорд Шорер вважає що це 8-значна сума – понад 10 мільйонів доларів (280 мільйонів гривень).

"З точки зору вартості, я думаю, що потрібно порівнювати її з іншими малюнками старих майстрів. Наприклад, з нідерландським художником Лукасом ван Лейденом, чий малюнок у 2018 році продали за 15,6 мільйона доларів (436,7 мільйона гривень за нинішнім курсом, – 24 канал)", – прокоментував колекціонер.

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