Стара скульптура виявилася рідкісною роботою Генрі Мура

Зараз експерти оцінюють її вартість у 70 000 доларів (1,9 мільйона гривень), однак точна ціна буде відомою 16 березня після проведення аукціону Dreweatts.

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Свинцева скульптура Генрі Мура "Мати та дитя" / Фото Dreweatts

Про цінність скульптури стало відомо після смерті її власника – фермера Джона Гастінгса, у чиєму будинку вона стояла з 1970-х років. Коли чоловік помер, його родина вирішила провести експертну оцінку власності. Під час неї спеціаліст і помітив схожість скульптури з роботами знаменитого британського скульптора-модерніста 20-го століття Генрі Мура.

Після цього сім'я Гастінгсів зв'язалася з аукціонним будинком Dreweatts та фондом Генрі Мура. Там здогадки підтвердилися – скульптура й справді виявилася оригінальним творінням митця.

Детальний огляд скульптури "Мати та дитя": дивіться відео



За словами спеціалістки Dreweatts Франчески Вітемс, ця робота вважається надзвичайно рідкісною, бо Генрі Мур зовсім недовго працював зі свинцем у 1930-х роках. Раніше експерти не знали про цю скульптуру, попри те, що художник ретельно вів записи.

Існує припущення, що цей витвір був подарунком художника батьку Джона Гастінгса – Г'юберту. Він майже 50 років був редактором журналу Architectural Review, де часто публікували роботи Мура.

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