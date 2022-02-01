Старая скульптура оказалась редкой работой Генри Мура

Сейчас эксперты оценивают ее стоимость в 70 000 долларов (1,9 миллиона гривен), однако точная цена будет известна 16 марта после проведения аукциона Dreweatts.

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Свинцовая скульптура Генри Мура "Мать и дитя" / Фото Dreweatts

О ценности скульптуры стало известно после смерти владельца – фермера Джона Гастингса, в чьем доме она стояла с 1970-х годов. Когда мужчина скончался, его семья решила провести экспертную оценку собственности. Во время нее специалист и заметил схожесть скульптуры с работами знаменитого британского скульптора-модерниста 20 века Генри Мура.

После этого семья Гастингс связалась с аукционным домом Dreweatts и фондом Генри Мура. Там догадки подтвердились – скульптура действительно оказалась оригинальным творением художника.

Подробный обзор скульптуры "Мать и дитя": смотрите видео



По словам специалиста Dreweatts Франчески Виттемс, эта работа считается чрезвычайно редкой, потому что Генри Мур совсем недолго работал со свинцом в 1930-х годах. Раньше эксперты не знали об этой скульптуре, несмотря на то, что художник тщательно вел записи.

Существует предположение, что это произведение было подарком художника отцу Джона Гастингса – Хьюберту. Он почти 50 лет был редактором журнала Architectural Review, где часто публиковали работы Мура.