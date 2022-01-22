Картини пішли з молотка за 1,82 мільйона доларів (51,6 мільйона гривень), хоча початково їх оцінювали у 68 – 95 тисяч доларів (1,9 мільйона – 2,7 мільйона гривень).

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Колекцію з 6 портретів турецьких султанів продали за 1,8 мільйона доларів / Фото AA

Портрети належать до серії The Newbattle Turks. На них зображені: засновник імперії Тимуридів Тамерлан та османські монархи Баязид I, Мехмед I, Мурад II, Баязид II та Сулейман I Величний.

Головним серед цієї османської групи є портрет Сулеймана Величного. Він зображений на ньому у віці приблизно 43 років під час свого правління. Тож це свого роду культове зображення Сулеймана 17 століття,

– сказав директор аукціонів Sotheby's на Близькому Сході Бенедикт Картер.

Портрет Сулеймана Величного / Фото з інстаграму davecmack

Ці картини засновані на серії італійського історика епохи Відродження та біографа 16-го століття Паоло Джовіо. Вони зберігалися в маєтку шотландського міста Джедборо. Припускають, що з 17 століття вони належали родині Каррів – Маркізів Лотіан, але вже кілька сотень років пролежали на тому самому горищі.

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