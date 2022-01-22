Картины ушли с молотка за 1,82 миллиона долларов (51,6 миллиона гривен), хотя первоначально их оценивали в 68 – 95 тысяч долларов (1,9 миллиона – 2,7 миллиона гривен).

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Коллекцию из 6 портретов турецких султанов продали за 1,8 миллиона долларов / Фото AA

Портреты принадлежат к серии The Newbattle Turks. На них изображены: основатель империи Тимуридов Тамерлан и османские монархи Баязид I, Мехмед I, Мурад II, Баязид II и Сулейман I Великолепный.

Главным среди этой османской группы является портрет Сулеймана Великолепного. Он изображен на нем в возрасте около 43 лет во время своего правления. Так что это своего рода культовое изображение Сулеймана 17 века,

– сказал директор аукционов Sotheby's на Ближнем Востоке Бенедикт Картер.

Портрет Сулеймана Великолепного / Фото из инстаграма davecmack

Эти картины основаны на серии итальянского историка эпохи Возрождения и биографа 16 века Паоло Джовио. Они хранились в имении шотландского города Джедборо. Предполагают, что с 17 века они принадлежали семье Карров – Маркизов Лотиан, но уже несколько сотен лет пролежали на том самом чердаке.