Американець зірвав джекпот у лотерею після віщого сну

Чоловік із Північної Кароліни вирішив випробувати удачу у лотереї. Він довірився сну, який побачила його сестра. У ньому він розбагатів, знайшовши купу золота.

Як згодом з'ясувалося, сон таки був віщим.

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Чоловік купив виграшний квиток Cash 5 за 1 долар у Jiffy Quick у Каннаполісі. Саме цей лотерейний білет приніс йому джекпот у розмірі 837 187 доларів.

У сні моєї сестри я знайшов купу золота. Мені здається, мрії збуваються. Я був приголомшений. Спочатку я побачив, що джекпот знову впав до 100 000 доларів, тож я знав, що його хтось виграв. Я навіть не підозрював, що це я,

– сказав переможець.

Дружина щасливця пригадала, що він кричав так сильно, що налякав кота.

Після сплати податків чоловік забрав додому 598 591 долар. За його словами планує пожертвувати частину грошей своїй церкві та оплатити рахунки.

Раніше американка зі штату Мериленд зірвала джекпот у лотереї Powerball. Сталося це після того, як її хлопець порадив зіграти в лотерею.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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