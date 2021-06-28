Випадкові багатії: як виграти 100 тисяч гривень за любов до джазу

Зазвичай багатство досягається важкою працею, але велику суму можна отримати абсолютно випадково. Найчастіше випадковими мільйонерами стають ті, хто грає в казино або лотереї. Хтось роками купує квитки в надії виграти, а декому щастить з першого разу.

Разом з онлайн-казино Cosmolot ми зібрали історії звичайних людей, які розбагатіли завдяки раптовій удачі. І ви також зможете виграти 100 тисяч гривень на Leopolis Jazz Fest.

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Перекус на 363 мільйони доларів

Несподіваний виграш отримав Ларрі Росс з Південної Кароліни. Чоловік зупинився на заправці, щоб купити хот-дог. Але у продавця не було здачі зі 100 доларів – натомість він запропонував чоловікові купити пачку лотерейних білетів Powerball. З 98 квитків два виявилися виграшними і сумарно принесли Ларрі 363 мільйони доларів.

Як тезки отримали по мільйону



Кевіни Льюїси отримали по мільйону доларів / Фото Horseshoe Casino Cincinnati

Подвійна удача спіткала мешканців американського міста Цинциннаті. У 2013 році місцеве казино Horseshoe розігрувало кілька призів по мільйону доларів. Переможцем одного з розіграшів став Кевін Льюїс – чоловік вийшов на сцену і забрав іменний чек. Однак пізніше виявилося, що нагороду повинен був отримати інший Кевін Льюїс.

У конкурсі переміг його повний тезка, якого не було в залі в момент розіграшу. Адміністрація казино дізналася про це, коли заповнювала банківські документи. У чоловіків збігалися не лише імена, але й вік і сімейний стан. Історія закінчилася вдало для кожного – казино Horseshoe визнало свою помилку і виплатило обом Кевінам Льюїсам по мільйону доларів.

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Загублений молоток і стародавні скарби

Велику суму можна не тільки виграти, але і знайти. Наприклад, як британський фермер Пітер Уотлінг. У 1991 році він загубив у полі молоток і попросив свого друга Еріка Лоуреса пошукати його разом із ним. За допомогою металодетектора вони вловили сигнал, але замість молотка виявили срібні ложки і стародавні монети. Фермер розповів про це міській владі, а ті прислали на місце археологів.

Під час розкопок в полі Уотлінг знайшли понад 200 дорогоцінних артефактів і більше ніж 1500 золотих і срібних монет. Знахідка зберігалася в землі з 4 століття до нашої ери, з часів Римської Імперії, і стала найбільшим скарбом Великої Британії. Пітеру Уотлінгу і Еріку Лоуресу виплатили винагороду у розмірі 1 730 000 фунтів стерлінгів.

127 біткоїнів у комп'ютерній грі



Хлопець отримав понад 4 мільйони доларів за біткоїни, зароблені у грі / Фото Reddit

А ось герою наступної історії не довелося копатися в полі – він випадково знайшов біткоїни на дідусевому ноутбуці. У 2011 році користувач сайту Reddit захоплювався грою DarkOrbit, і виконував прості завдання за ігрові монети. За перегляд роликів або перехід по рекламних посиланнях хлопець заробив 127 біткоїнів, але так і не встиг обміняти їх на ігрову валюту.

Через 10 років, на сімейних канікулах, він відкрив ноутбук дідуся і побачив файл під назвою "Ключі". Там був пароль від його старого інтернет-гаманця, де й зберігалися забуті біткоїни. Хлопець продав криптовалюту за курсом 33 439 доларів і отримав 4,24 мільйона доларів.

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