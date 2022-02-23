Шалені гроші за “Термінатора”

Після 3-денних торгів її продали на онлайн-аукціоні ComicConnect за величезну суму – 32 500 доларів (942 100 гривень). Цей екземпляр особливий тим, що належить до першого накладу відеокасет з культовим бойовиком.

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Таку цінність касеті забезпечив хороший стан. Спеціалісти оцінили її у 9 балів з 10, а це означає, що екземпляр практично ідеально зберігся.

Касета з “Термінатором”, продана за 32 500 доларів / Фото ComicConnect

Головний операційний директор ComicConnect розповів, що в останні роки з’явився чималий попит на вінтажні відеокасети, який пов'язаний з загальною ностальгією за минулим. Чому ж покупець так високо оцінив касету з “Термінатором” також неважко пояснити. Арнольд Шварценеггер зіграв велику роль у житті дітей 80-х років, а зараз вони виросли та готові інвестувати у його творчість ось таким чином.

Не “Термінатором” єдиним

Хоча 32 500 доларів – це величезні гроші, коли йдеться про звичайну відеокасету, у світі аукціонів такі та навіть значно більші суми не рідкість. Колекційні предмети попкультури 20 століття зараз неабияк цінуються.

До прикладу, на початку лютого на аукціоні в США продали картридж зі старою відеогрою John Madden Football 1990 року випуску. Він обійшовся покупцеві значно дорожче ніж “Термінатор” – аж 480 000 доларів (майже 14 мільйонів гривень).