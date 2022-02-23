Огромные деньги за "Терминатора"

После 3-дневных торгов она была продана на онлайн-аукционе ComicConnect за огромную сумму – 32 500 долларов (942 100 гривен). Этот экземпляр особенный тем, что относится к первому тиражу видеокассет с культовым боевиком.

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Такую ценность кассете обеспечило ее хорошее состояние. Специалисты оценили ее в 9 из 10 баллов, а это значит, что экземпляр практически идеально сохранился.

Кассета с "Терминатором", проданная за 32 500 долларов / Фото ComicConnect

Главный операционный директор ComicConnect рассказал, что в последние годы появился немалый спрос на винтажные видеокассеты, связанный с общей ностальгией по прошлому. Почему же покупатель так высоко оценил кассету с "Терминатором" также нетрудно объяснить. Арнольд Шварценеггер сыграл большую роль в жизни детей 80-х годов, а сейчас они выросли и готовы инвестировать в его творчество таким образом.

Не "Терминатором" единственным

Хотя 32 500 долларов – это огромные деньги, когда речь идет об обычной видеокассете, в мире аукционов такие и даже значительно большие суммы не редкость. Коллекционные предметы поп-культуры 20 века сейчас очень ценятся.