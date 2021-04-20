Він Дізель зіграє головну роль в екранізації настільної гри про роботів-боксерів

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Джерело:

Hollywood Reporter

Популярний американський актор Він Дізель отримав головну роль в екранізації гри Rock 'Em Sock 'Em Robots. Це настільна гра про боксерські поєдинки роботів.

У центрі сюжету пригодницького бойовика – батько та син, які мають незрозумілий зв'язок із передовою бойовою машиною. Сценарій фільму написав Райан Інгл, відомий завдяки фільму "Ремпейдж" з Двейном "Скалою" Джонсоном. 

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Фільм випустить кінокомпанія Universal у співпраці зі студією Mattel Films, яка працює над адаптаціями ігор та іграшок. Серед них – Барбі, Барні, Hot Wheels, Magic 8 Ball та інші. Продюсувати нову кінострічку буде компанія Віна Дізеля – One Race Films. 

Інші деталі та ймовірну дату прем'єри поки що не розголошують.

Про гру Rock 'Em Sock 'Em Robots

Rock 'Em Sock 'Em Robots – це настільна гра для двох гравців, які на боксерському поєдинку механічно керують двома роботами – червоним Red Rocker і синім Blue Bomber. Перемагає той учасник, чий робот швидше відіб'є голову іншому. 

Вперше Rock 'Em Sock 'Em Robots випустили у 1964 році. Гра мала неабиякий успіх у США та в усьому світі. З того часу на ринок настільних ігор вийшло кілька оновлень та різних версій  Rock 'Em Sock 'Em Robots.