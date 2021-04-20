Популярний американський актор Він Дізель отримав головну роль в екранізації гри Rock 'Em Sock 'Em Robots. Це настільна гра про боксерські поєдинки роботів.

У центрі сюжету пригодницького бойовика – батько та син, які мають незрозумілий зв'язок із передовою бойовою машиною. Сценарій фільму написав Райан Інгл, відомий завдяки фільму "Ремпейдж" з Двейном Джонсоном.

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Фільм випустить кінокомпанія Universal у співпраці зі студією Mattel Films, яка працює над адаптаціями ігор та іграшок. Серед них – Барбі, Барні, Hot Wheels, Magic 8 Ball та інші. Продюсувати нову кінострічку буде компанія Віна Дізеля – One Race Films.

Інші деталі та ймовірну дату прем'єри поки що не розголошують.