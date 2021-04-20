Вин Дизель сыграет главную роль в экранизации настольной игры про роботов-боксеров
Популярный американский актер Вин Дизель получил главную роль в экранизации игры Rock 'Em Sock' Em Robots. Это настольная игра про боксерские поединки роботов.
Источник:Hollywood Reporter
В центре сюжета приключенческого боевика – отец и сын, которые имеют непонятную связь с передовой боевой машиной. Сценарий фильма написал Райан Ингл, известный по фильму "Рэмпейдж" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном.
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Фильм выпустит кинокомпания Universal в сотрудничестве со студией Mattel Films, которая работает над адаптациями еще игр и игрушек. Среди них – Барби, Барни, Hot Wheels, Magic 8 Ball и другие. Продюсировать новую киноленту будет компания Вина Дизеля – One Race Films.
Другие детали и вероятную дату премьеры пока не разглашают.
Об игре Rock 'Em Sock 'Em RobotsRock 'Em Sock 'Em Robots – это настольная игра для двоих игроков, которые на боксерском поединке механически управляют двумя работами – красным Red Rocker и синим Blue Bomber. Побеждает тот участник, чей робот быстрее отобьет голову другому.
Впервые Rock 'Em Sock' Em Robots выпустили в 1964 году. Игра имела большой успех в США и во всем мире. С тех пор на рынок настольных игр вышло несколько обновлений и различных версий Rock 'Em Sock' Em Robots.
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