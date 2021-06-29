Викинути в Гудзон: бронзову статую Ілона Маска в центрі Мангеттену висміяли в мережі

У понеділок, 28 червня, у Нью-Йорку відкрили бронзову статую Ілона Маска. Проте не всім вона прийшла до душі.

Соцмережа для інвесторів Public до 50-річчя Ілона Маска встановила в Нью-Йорку в Нижньому Мангеттені бронзову статую глави Tesla у натуральну величину. Крім того, компанія Public повідомила, що також розіграє 100 її мініатюр між тими, хто ретвітне пост з бронзовим Маском.

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У Public закликали прийти та подивитися на статую. Також охочі можуть поборотися за великого Ілона на аукціоні ebay (поточна ставка — 2050 доларів).

Оскільки амбіції Ілона (і, можливо, його его) безумовно не мініатюрні, ми встановили статую в натуральну величину на 14-й вулиці та сходах Хай-Лайн у Нью-Йорку. Іди привітайся,

– йдеться у твіті Public

Однак не всім жителям міста до вподоби нова пам'ятка. І користувачі мереж не посоромились висловити своє невдоволення. Серед хвилі насміхань складно знайти бодай декілька позитивних повідомлень – користувачі пропонують відкрутити статуї голову, інструкції, як скинути її в річку тощо.

Я збираюся врізатися в нього своїм електромобілем Tesla Model S Plaid Edition.

Жахлива статуя, яка не схожа на нього і не повинна існувати.

Дуже близько до річки Гудзон, дуже зручно.

Дякую, що розмістили це! Я скоро буду псувати це!

Дякую. Брак громадських туалетів у Нью-Йорку – не жарт.

Найприємніше, що я можу сказати про цю статую, – це те, що вона зовсім не схожа на Ілона Маска

Ця статуя буде зіпсована до кінця тижня.

Дехто навіть порівняв пам'ятник Маску з відомим погруддям Кріштіану Роналду.

У компанії Public поки не прокоментували ситуацію, Ілон Маск – теж.

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