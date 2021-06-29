Соцсеть для инвесторов Public к 50-летию Илона Маска установила в Нью-Йорке в Нижнем Манхэттене бронзовую статую главы Tesla в натуральную величину. Кроме того, компания Public сообщила, что также разыграет 100 ее миниатюр между теми, кто ретвитнет пост с бронзовым Маском.

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В Public призвали прийти и посмотреть на статую. Также желающие могут побороться за великого Илона на аукционе ebay (текущая ставка составляет 2050 долларов).

Поскольку амбиции Илона (и, возможно, его эго) определенно не миниатюрны, мы установили статую в натуральную величину на 14-й улице и лестнице Хай-Лайн в Нью-Йорке. Иди поздоровайся,

– говорится в твите Public

Однако не всем жителям города нравится новая достопримечательность. И пользователи сетей не постеснялись выразить свое недовольство. Среди волны насмешек сложно найти хотя бы несколько положительных сообщений – пользователи предлагают открутить статуе голову, инструкции, как сбросить ее в реку и тому подобное.

Я собираюсь врезаться в него своим электромобилем Tesla Model S Plaid Edition.

Ужасная статуя, которая не похожа на него и не должна существовать.

Очень близко к реке Гудзон, очень удобно.

Спасибо, что разместили это! Я скоро буду портить это!

Спасибо. Нехватка общественных туалетов в Нью-Йорке – не шутка.

Самое приятное, что я могу сказать об этой статуе, – это то, что она совсем не похожа на Илона Маска

Эта статуя будет испорчена до конца недели.

Некоторые даже сравнили памятник Маску с известным бюстом Криштиану Роналду.

В компании Public пока не прокомментировали ситуацию, Илон Маск – тоже.

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