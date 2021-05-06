Півтораметровий алігатор злякає кого завгодно. Тож мешканці поховалися по домівках і викликали Лігу спасіння тварин штату Айова.

Раніше "Страшний звір" на дереві, що наводив страх на жителів Кракова, виявився круасаном

Співробітники служби охорони тварин прибули на виклик. І жителі з нетерпінням чекали, поки офіцер служби тваринництва оглядав рептилію. Його здивуванню не було меж, адже грізний півтораметровий алігатор виявився плюшевим. Іграшку забрали до офісу служби охорони тварин, щоб вона нікого більше не лякала.

Мешканці житлового комплексу в Де-Мойні були вражені, побачивши велику рептилію, яка відпочивала на стоянці. Вони негайно повідомили про це і з тривогою чекали, поки не прибуде наш співробітник служби охорони тварин. У той час як їх страх був реальним, алігатор виявився не справжнім. Велике опудало алігатора тепер знаходиться в безпеці під опікою служби охорони тварин ARL.