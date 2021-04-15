Мешканка Кракова сплутала застряглий на дереві круасан з ігуаною. Налякавшись вона викликала службу порятунку тварин.

У Кракові мешканці одного з будинків два дні не відкривали вікна через "страшного звіра" на дереві. Про це повідомила жителька будинку під час дзвінка в службу порятунку тварин.

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Прийдіть і заберіть цю тварюку!

– нервово вигукувала жінка у слухавку.

Жінка додала, що "тварюка" сидить у гілках два дні, не ворушиться і навіть нагадує гніздо шершнів, через що люди не відкривають вікна, оскільки бояться, що це проникне в будинок. Співробітник, який говорив з жінкою, спочатку подумав, що це розіграш, але уточнив, чи не може це бути птахом.

У підсумку рятівникам довелося їхати на виклик. Спантеличені фахівці з обережністю зняли "тварюку" з дерева. Але вона виглядала досить дивно – коричнева, без кінцівок і голови, і швидше нагадувала величезного слимака. Виявилося, що кілька днів жителів тероризував… круасан, який хтось викинув з вікна. Більше мешканцям ніщо не загрожує.

Жінку, чий дзвінок виявився "помилковим викликом", не карали. У службі порятунку тварин нагадали, що краще перестрахуватися і потім спокійно видихнути, ніж не врятувати бідну тварину.



"Страшний звір" на дереві, що наводив страх на жителів Кракова, виявився круасаном / Фото фейсбук