Жительница Кракова спутала застрявший на дереве круассан с игуаной. Испугавшись она вызвала службу спасения животных.

В Кракове жители одного из домов два дня не открывали окна из-за "страшного зверя" на дереве. Об этом сообщила жительница дома во время звонка в службу спасения животных.

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Придите и заберите эту тварь!

– нервно выкрикивала женщина в трубку.

Женщина добавила, что "тварь" сидит в ветках два дня, не шевелится и даже напоминает гнездо шершней, из-за чего люди не открывают окна, поскольку боятся, что это проникнет в дом. Сотрудник, который говорил с женщиной, сначала подумал, что это розыгрыш, но уточнил, не может ли это быть птицей.

В итоге спасателям пришлось ехать на вызов. Спантеличені специалисты с осторожностью сняли "тварь" из дерева. Но она выглядела довольно странно – коричневая, без конечностей и головы, и скорее напоминала огромного слизняка. Оказалось, что несколько дней жителей терроризировал ... круассан, который кто-то выбросил из окна. Больше жильцам ничто не угрожает.

Женщину, чей звонок оказался "ложным вызовом", не наказывали. В службе спасения животных напомнили, что лучше перестраховаться и потом спокойно выдохнуть, чем не спасти бедное животное.

"Страшный зверь" на дереве, наводивший страх на жителей Кракова, оказался круассаном / Фото фейсбук